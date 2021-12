Via libera dell’Ema alla pillola di Pfizer: potrà essere data solo agli adulti con il Covid (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il medicinale Paxlovid della casa farmaceutica Pfizer potrà essere utilizzato nelle terapie contro il Coronavirus. È questo il parere arrivato oggi, 16 dicembre, dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). In una nota diffusa nel pomeriggio, l’Agenzia ha dichiarato di essersi espressa a supporto delle «autorità nazionali che potrebbero decidere preventivamente su un possibile uso del medicinale». L’Ue non ne ha ancora autorizzato il commercio, ma la pillola potrebbe essere utilizzata in contesti di emergenza, «alla luce dell’aumento dei tassi di infezione e dei decessi dovuti a Covid-19 in tutta l’Unione». Il trattamento con il Paxlovid è riservato ad adulti che hanno contratto il Covid-19 e che non richiedono ossigeno supplementare, ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il medicinale Paxlovid della casa farmaceuticautilizzato nelle terapie contro il Coronavirus. È questo il parere arrivato oggi, 16 dicembre, dall’Agenzia europea del farmaco (Ema). In una nota diffusa nel pomeriggio, l’Agenzia ha dichiarato di essersi espressa a supporto delle «autorità nazionali che potrebbero decidere preventivamente su un possibile uso del medicinale». L’Ue non ne ha ancora autorizzato il commercio, ma lapotrebbeutilizzata in contesti di emergenza, «luce dell’aumento dei tassi di infezione e dei decessi dovuti a-19 in tutta l’Unione». Il trattamento con il Paxlovid è riservato adche hanno contratto il-19 e che non richiedono ossigeno supplementare, ma ...

