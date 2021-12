Via al progetto di Ebiten e Regione Puglia per welfare aziendale (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’evento di lancio sarà a Bari il prossimo 27 gennaio ma seguiranno altri tre appuntamenti con finalità divulgativa nelle principali città della Puglia: Lecce, Taranto e Foggia. E’ la road map di presentazione del progetto ‘In Armonia Lavoro e Famiglia’ realizzato da Ebiten, l’ente bilaterale del Terziario fondato da Sistema Impresa con Confsal, Fesica e Fisals. L’iniziativa è nata da una collaborazione con Regione Puglia e ha il fine di promuovere le tematiche strategiche del welfare aziendale sul piano contrattuale, dei servizi, delle mansioni e dei benefit da riconoscere ai lavoratori. Si tratta di una progettualità innovativa che vuole diffondere una più equa e armonica conciliazione tra i tempi di vita e lavoro oltre a valorizzare l’occupazione femminile e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’evento di lancio sarà a Bari il prossimo 27 gennaio ma seguiranno altri tre appuntamenti con finalità divulgativa nelle principali città della: Lecce, Taranto e Foggia. E’ la road map di presentazione del‘In Armonia Lavoro e Famiglia’ realizzato da, l’ente bilaterale del Terziario fondato da Sistema Impresa con Confsal, Fesica e Fisals. L’iniziativa è nata da una collaborazione cone ha il fine di promuovere le tematiche strategiche delsul piano contrattuale, dei servizi, delle mansioni e dei benefit da riconoscere ai lavoratori. Si tratta di una progettualità innovativa che vuole diffondere una più equa e armonica conciliazione tra i tempi di vita e lavoro oltre a valorizzare l’occupazione femminile e la ...

