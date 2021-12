“Vergognatevi” GF Vip | per Soleil Sorge “c’è preoccupazione” I fatti vegono fuori | “Il fidanzato è lì”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Mentreil clima natalizio pervade tutto e tutti, dentro la Casa la tensione è ormai a livelli altissimi. Al Grande Fratello Vip, sesta edizione del reality di Alfonso Signorini, l’uscita di scena di Alex Belli è il tema del momento. L’attore parmense che il pubblico ha conosciuto con la soap opera CentoVetrine era diventato uno dei fulcri del gioco. La sua storia, pardon, il triangolo intrecciato conessendo appena sposato con Delia Duran fa ancora parlare. E non solo parlare. I telespettatori hanno assistito a numerosi capitoli di quella che a tutti gli effetti sembra una fiction sudamericana. E non ce ne voglia la meravigliosa Delia, che è di origini venezuelane, e che in diverse occasioni ha manifestato la sua amarezza, la sua delusione e la sua rabbia per quello che è stata ‘costretta’ a vedere. Intanto...