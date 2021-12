Vento solleva castello gonfiabile, muoiono 5 bambini in Australia (Di giovedì 16 dicembre 2021) La festa di fine anno scolastico si è chiusa con cinque bambini morti e altri quattro ricoverati in ospedale. sollevato in aria da una raffica di Vento, un castello gonfiabile è precipitato da una decina di metri e si è schiantato al suolo. Molti genitori, presi dall’angoscia, sono arrivati sul posto senza sapere se i propri figli fossero tra le vittime. Doveva essere una giornata di allegria per i bambini che frequentano la Hillcrest Primary School di Devonport, in Tasmania. “Invece stiamo tutti piangendo la loro perdita”, ha detto il commissario di polizia Darren Hine. Le previsioni meteo riferivano di “venti deboli” e cielo soleggiato in quest’inizio di estate australe sulla costa Nord dell’isola a largo dell’Australia. Tutto è avvenuto in pochi secondi. La raffica ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) La festa di fine anno scolastico si è chiusa con cinquemorti e altri quattro ricoverati in ospedale.to in aria da una raffica di, unè precipitato da una decina di metri e si è schiantato al suolo. Molti genitori, presi dall’angoscia, sono arrivati sul posto senza sapere se i propri figli fossero tra le vittime. Doveva essere una giornata di allegria per iche frequentano la Hillcrest Primary School di Devonport, in Tasmania. “Invece stiamo tutti piangendo la loro perdita”, ha detto il commissario di polizia Darren Hine. Le previsioni meteo riferivano di “venti deboli” e cielo soleggiato in quest’inizio di estate australe sulla costa Nord dell’isola a largo dell’. Tutto è avvenuto in pochi secondi. La raffica ...

