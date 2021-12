Variante Omicron, viaggi e nuove regole: le novità in Ue (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo Italia. Con la Variante Omicron del covid sempre più presente a minacciare l’Europa, che vede crescere i contagi di settimana in settimana, altri Paesi Ue decidono per nuove regole e restrizioni sui viaggi per limitare il rischio di diffusione della nuova Variante. Dopo l’annuncio di Irlanda, Portogallo e Grecia – che ieri ha deciso che tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese, sia vaccinati che non, da domenica prossima dovranno presentare un tampone molecolare con risultato negativo – è di oggi quello della Francia che vara una stretta ad arrivi e partenze da e per il Regno Unito. “Il tampone in entrata” per chi arriva in Italia dagli altri Paesi Ue “è una garanzia, dunque è giusto averlo messo. Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non solo Italia. Con ladel covid sempre più presente a minacciare l’Europa, che vede crescere i contagi di settimana in settimana, altri Paesi Ue decidono pere restrizioni suiper limitare il rischio di diffusione della nuova. Dopo l’annuncio di Irlanda, Portogallo e Grecia – che ieri ha deciso che tutti iatori in arrivo nel Paese, sia vaccinati che non, da domenica prossima dovranno presentare un tampone molecolare con risultato negativo – è di oggi quello della Francia che vara una stretta ad arrivi e partenze da e per il Regno Unito. “Il tampone in entrata” per chi arriva in Italia dagli altri Paesi Ue “è una garanzia, dunque è giusto averlo messo. Si parla tanto di dittatura sanitaria, ma il vero dittatore è ...

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - 47187297Bruna : RT @dessere88: Anche il CEO di Pfizer (Albert Bourla) ammette in prima serata che non hanno mai isolato il virus, lavorano con uno pseudo-v… - GIMBE : RT @Tg3web: Entrano in vigore oggi le nuove norme per chi arriva in Italia dall'estero. I dati della fondazione Gimbe per l'ultima settiman… -