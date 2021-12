Variante Omicron, "il vaccino non basta": gli esperti in pressing per una nuova stretta (Di giovedì 16 dicembre 2021) I " vaccini contro il Covid proteggono ", ma per arginare in Italia la diffusione del virus e in particolare della Variante Omicron rimangono necessarie misure e comportamenti adeguati, come l'uso ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) I " vaccini contro il Covid proteggono ", ma per arginare in Italia la diffusione del virus e in particolare dellarimangono necessarie misure e comportamenti adeguati, come l'uso ...

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - ursita2010 : RT @Corriere: ?? Uno studio di Hong Kong evidenzia che la doppia dose non produce anticorpi sufficienti - giusepp64853114 : RT @dessere88: Anche il CEO di Pfizer (Albert Bourla) ammette in prima serata che non hanno mai isolato il virus, lavorano con uno pseudo-v… -