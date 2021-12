Variante Omicron, da Italia a Francia: regole viaggi Europa (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Variante Omicron spaventa e crescono i paesi europei che impongono regole più rigide d’ingresso, così come hanno già scelto di fare Italia e Grecia. Oggi è la Francia a imporre restrizioni per chi viene dalla Gran Bretagna, mentre la Svezia rinuncia alle esenzioni per i paesi nordici e il Portogallo, così come l’Irlanda chiedono i tamponi. E la Svizzera, che non fa parte dell’Ue ma è compresa nello spazio Schengen, già chiede a tutti un tampone dal 4 dicembre. Francia – Da sabato potranno entrare dalla Gran Bretagna soltanto “residenti in Francia e loro famigliari”. Per tutti gli altri sono possibili eccezioni per motivi urgenti, che escludono turismo e lavoro. Tutti i viaggiatori, vaccinati o no, dovranno presentare, alla partenza, il risultato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laspaventa e crescono i paesi europei che impongonopiù rigide d’ingresso, così come hanno già scelto di faree Grecia. Oggi è laa imporre restrizioni per chi viene dalla Gran Bretagna, mentre la Svezia rinuncia alle esenzioni per i paesi nordici e il Portogallo, così come l’Irlanda chiedono i tamponi. E la Svizzera, che non fa parte dell’Ue ma è compresa nello spazio Schengen, già chiede a tutti un tampone dal 4 dicembre.– Da sabato potranno entrare dalla Gran Bretagna soltanto “residenti ine loro famigliari”. Per tutti gli altri sono possibili eccezioni per motivi urgenti, che escludono turismo e lavoro. Tutti iatori, vaccinati o no, dovranno presentare, alla partenza, il risultato ...

