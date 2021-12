Variante Omicron, Crisanti: “E’ gia in Italia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “La Variante Omicron è pericolosa, infetta i vaccinati, che sono protetti dal ricovero. I tamponi per entrare in Italia? Una pezza calda… La Variante Omicron è già qui”. Il professor Andrea Crisanti si esprime così sulle misure varate per arginare la diffusione della Variante Omicron. In particolare, è stata varata un’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per chi, da altri paesi Ue, arriva in Italia. “La Variante Omicron è già in Italia ed è pericolosa. In Gran Bretagna presumono di arrivare a 1 milione di casi Omicron al giorno. Una settimana fa lì erano a 50mila casi al giorno, oggi sono arrivati quasi a 90mila. La Variante ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Laè pericolosa, infetta i vaccinati, che sono protetti dal ricovero. I tamponi per entrare in? Una pezza calda… Laè già qui”. Il professor Andreasi esprime così sulle misure varate per arginare la diffusione della. In particolare, è stata varata un’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per chi, da altri paesi Ue, arriva in. “Laè già ined è pericolosa. In Gran Bretagna presumono di arrivare a 1 milione di casial giorno. Una settimana fa lì erano a 50mila casi al giorno, oggi sono arrivati quasi a 90mila. La...

