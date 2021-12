Variante Omicron, 2.629 casi in Europa: Italia ferma a 27 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Variante Omicon del covid, tra il 14 e il 15 dicembre altri 502 casi sono stati confermati nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo (Ue/See), per un totale complessivo di 2.629, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Se il dato più alto è quello segnalato dalla Norvegia (1.498), avendo questo Paese deciso ora di considerare confermati anche i casi probabili di Omicron, l’Italia è ferma invece a quota 27 da un po’ di giorni. Secondo le informazioni provenienti da fonti pubbliche, casi confermati di Omicron sono stati segnalati in tutto da 27 Paesi Ue/See, tra cui: Austria (59), Belgio (90), Croazia (3), Cipro (3), ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021)Omicon del covid, tra il 14 e il 15 dicembre altri 502sono stati conti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo (Ue/See), per un totale complessivo di 2.629, secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Se il dato più alto è quello segnalato dalla Norvegia (1.498), avendo questo Paese deciso ora di considerare conti anche iprobabili di, l’invece a quota 27 da un po’ di giorni. Secondo le informazioni provenienti da fonti pubbliche,conti disono stati segnalati in tutto da 27 Paesi Ue/See, tra cui: Austria (59), Belgio (90), Croazia (3), Cipro (3), ...

