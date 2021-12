Vanessa Incontrada su Instagram: il trionfo della bellezza naturale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vanessa Incontrada ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae in un momento della sua quotidianità: non è la prima volta che la showgirl e conduttrice ci regala delle istantanee in cui mostra la sua bellezza al naturale ricordandoci, così, che i social non solo solo filtri e foto patinate. Vanessa Incontrada, icona della bellezza al naturale Vanessa Incontrada ci ha sempre abituati a scatti che la ritraggono senza un filo di trucco, bellissima così com’è. La showgirl e conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie dove si mostra raggiante, i capelli raccolti e con addosso una semplice felpa e il più bello dei suoi sorrisi. “I ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha condiviso suuno scatto che la ritrae in un momentosua quotidianità: non è la prima volta che la showgirl e conduttrice ci regala delle istantanee in cui mostra la suaalricordandoci, così, che i social non solo solo filtri e foto patinate., iconaalci ha sempre abituati a scatti che la ritraggono senza un filo di trucco, bellissima così com’è. La showgirl e conduttrice ha pubblicato sul suo profiloun selfie dove si mostra raggiante, i capelli raccolti e con addosso una semplice felpa e il più bello dei suoi sorrisi. “I ...

fanpage : Vanessa Incontrada non ha problemi a mostrarsi senza filtri e ritocchi, perché ha imparato ad accettarsi. La natura… - R_Ana87 : Emma si sta tramutando in vanessa incontrada #SanremoGiovani - Marilenapas : RT @fanpage: Vanessa Incontrada non ha problemi a mostrarsi senza filtri e ritocchi, perché ha imparato ad accettarsi. La naturalezza è ciò… - tarloinsoffitta : @nonmichiamox @alessiaaall …Gianmaria con la figlia della Vanessa Incontrada, so’ bellini :))) - MontiFrancy82 : Sul numero 48 di SMS NEWS settimanale il ricordo di Lina Wertmuller, le interviste con Mario Autore, Domenico Pinel… -