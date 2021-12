Valeria Marini scatena il pubblico del GF Vip 6 Proprio lei che si lamenta sempre dell’igiene

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021)è tornata nella Casa. Qualche settimana fa ha fatto il suo ennesimo ingresso “stellare” al GF Vip 6 insieme a Giacomo Urtis, con cui forma un unico concorrente. “Per me è come tornare indietro e rinascere – le sue parole in diretta, durante la 23esima puntata – Io ce la metterò tutta perché voglio divertirmi ed emozionarmi con voi”. E prima di varcare la porta rossa, la showgirl ha potuto parlare con Alfonso Signorini del percorso nella Casa di Manuel Bortuzzo, il concorrente di cui è rimasta maggiormente colpita in positivo. “È un esempio di vita, è meraviglioso e ha una grande poesia dentro”. Poi un commento sulla vicinanza sospetta tra Soleil Sorge e Alex Belli: “Durante la Turandot ho visto questo bacio appassionato… qui gatta ci cova”. E per come sono andate la cose tra i due c’è da dire che...