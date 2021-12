Valentina Pitzalis e la mano bionica: «Non sarò mai autosufficiente, ma mi sento forte come Wonder Woman» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel 2011 a Carbonia scampò al femminicidio: il volto devastato e le amputarono un arto. «Non sarò mai autosufficiente, ma avrò più autonomia». Il marito le diede fuoco, lui morì: «Tanti mi hanno aiutata. Non lo Stato: né come vittima, né in quanto disabile» Leggi su corriere (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nel 2011 a Carbonia scampò al femminicidio: il volto devastato e le amputarono un arto. «Nonmai, ma avrò più autonomia». Il marito le diede fuoco, lui morì: «Tanti mi hanno aiutata. Non lo Stato: névittima, né in quanto disabile»

