Valanga in Valfurva | morto Jacopo Compagnoni | il fratello dell?ex campionessa di sci Deborah

Ultime Notizie dalla rete : Valanga Valfurva

Jacopo Compagnoni, guida alpina e fratello dell'ex olimpionica Deborah, è morto dopo essere stato travolto da unain Valfurba, canale nord, zona Sobretta. Insieme a lui c'era anche un secondo alpinista, in codice verde e in stato di shock per la sorte dell'amico. Il fratello più piccolo ? Compagnoni aveva ...... Jacopo Compagnoni , è morto oggi, dopo essere stato travolto da una. Leggi anche > La tragedia è avvenuta questa mattina, poco prima di mezzogiorno, in zona Malerbe, in. Jacopo ...Tragedia sulle montagne dell'alta Valtellina. Jacopo Compagnoni, 40 anni, fratello della pluricampionessa olimpica di sci alpino Deborah, è morto travolto da una ...è morto dopo dopo essere stato travolto da una valanga. Leggi anche > Mamma e figlio morti di Covid in due giorni: non erano vaccinati La tragedia è avvenuta questa mattina, poco prima di mezzogiorno, ...