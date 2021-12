Vaccino Pfizer 5-11 anni al via oggi | efficacia ed effetti collaterali

(Di giovedì 16 dicembre 2021)anti covid, al via dale somministrazioni per la fascia 5-11. Ma quali saranno le dosi e i tempi di somministrazione? E cosa dice il bugiardino del farmaco in merito aded? Ecco la risposta dell’Ema. Dosi e tempi Nei bambini di età compresa tra 5 e 11– ricorda l’Agenzia Europea del farmaco Ema – la dose da somministrare sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12(10 microgrammi rispetto a 30 µg). Come nel gruppo d’età più avanzata, ilviene inoculato con due iniezioni nei muscoli della parte superiore del braccio, a distanza di 3 settimane l’una dall’altra. Bugiardino,, ...

... ma 'solo' di una dose booster o terza dose dio Moderna. A spiegarlo ieri è stato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci. "Sono stati ...Lo ripetiamo sempre, ma non possiamo fare a meno di dire grazie a tutto l'esercito dele ... grazie alle 102.000 dosi pediatriche dellaarrivate. A dare simbolicamente il via a questa ..."Con solo 874 mila dosi consegnate negli ultimi 7 giorni – commenta Mosti – e l'attuale ritmo delle somministrazioni, calano le scorte di vaccini a mRNA". Sul repository ufficiale risultano ...Parte oggi in quasi tutta Italia la somministrazione del vaccino Pfizer anti covid per la fascia 5-11 anni. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all'Istituto nazionale per le malattie ...