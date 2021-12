Vaccino Novavax, riunione Ema 20 dicembre per ok (Di giovedì 16 dicembre 2021) Potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al Vaccino anti-Covid sviluppato dall’americana Novavax. L’ente regolatorio Ue annuncia con un tweet che il Chmp, “il nostro Comitato tecnico per i medicinali a uso umano, terrà una riunione straordinaria il 20 dicembre per esaminare la domanda” di approvazione “per il Vaccino Novavax. Comunicheremo l’esito di questa discussione scientifica”. Il Vaccino contiene minuscole particelle composte da una versione della proteina che si trova sulla superficie di Sars-CoV-2 (la proteina spike S), che è stata prodotta in laboratorio. Contiene anche un “adiuvante”, sostanza che aiuta a rafforzare le risposte immunitarie. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema alanti-Covid sviluppato dall’americana. L’ente regolatorio Ue annuncia con un tweet che il Chmp, “il nostro Comitato tecnico per i medicinali a uso umano, terrà unastraordinaria il 20per esaminare la domanda” di approvazione “per il. Comunicheremo l’esito di questa discussione scientifica”. Ilcontiene minuscole particelle composte da una versione della proteina che si trova sulla superficie di Sars-CoV-2 (la proteina spike S), che è stata prodotta in laboratorio. Contiene anche un “adiuvante”, sostanza che aiuta a rafforzare le risposte immunitarie. L'articolo proviene da Italia Sera.

