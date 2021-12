Vaccino Johnson&Johnson per richiamo e dose booster: cosa sappiamo, effetti collaterali, sintomi e consigli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Johnson&Johnson non è più monodose: è l’EMA a dare l’ok per una seconda dose e una booster del Vaccino. L’ipotesi un un booster, spiega il CHMP (Comitato per i medicinali a uso umano) dell’Agenzia europea, può essere considerata per gli over 18. A distanza di due mesi dalla prima dose di Johnson & Johnson sarebbe infatti possibile ripetere il Vaccino. Sempre l’EMA ha affermato che è possibile utilizzare il preparato di Janssen dopo le prime due dosi di vaccini a mRna (Pfizer o Moderna). Leggi anche: Covid Lazio, cresce l’incidenza. D’Amato: ‘Rispettare quarantena e conctact tracing’ Seconda dose di Johnson&Johnson e rischi trombosi I dati dell’EMA mostrano che se si effettua il richiamo dopo due mesi dalla prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Johnson&Johnson non è più mono: è l’EMA a dare l’ok per una secondae unadel. L’ipotesi un un, spiega il CHMP (Comitato per i medicinali a uso umano) dell’Agenzia europea, può essere considerata per gli over 18. A distanza di due mesi dalla primadi Johnson & Johnson sarebbe infatti possibile ripetere il. Sempre l’EMA ha affermato che è possibile utilizzare il preparato di Janssen dopo le prime due dosi di vaccini a mRna (Pfizer o Moderna). Leggi anche: Covid Lazio, cresce l’incidenza. D’Amato: ‘Rispettare quarantena e conctact tracing’ Secondadi Johnson&Johnson e rischi trombosi I dati dell’EMA mostrano che se si effettua ildopo due mesi dalla prima ...

