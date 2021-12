Vaccino covid under 5, Costa: “Possibile entro fine marzo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Confidiamo che già entro fine marzo possa arrivare anche il Vaccino” anti covid “per i più piccoli” sotto i 5 anni. “Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘UnoMattina’, su RaiUno. Intanto è partita oggi in quasi tutta Italia la somministrazione del Vaccino Pfizer anti covid per la fascia 5-11 anni. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, dove sono stati vaccinati i primi 100 bambini. Oggi toccherà alle altre regioni, solo in Alto Adige e Valle d’Aosta si partirà dopo, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Confidiamo che giàpossa arrivare anche il” anti“per i più piccoli” sotto i 5 anni. “Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea, intervenuto in diretta nella trasmissione ‘UnoMattina’, su RaiUno. Intanto è partita oggi in quasi tutta Italia la somministrazione delPfizer antiper la fascia 5-11 anni. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, dove sono stati vaccinati i primi 100 bambini. Oggi toccherà alle altre regioni, solo in Alto Adige e Valle d’Aosta si partirà dopo, ...

