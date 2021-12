Vaccino Covid sotto i 5 anni | Costa | «Confidiamo di averlo entro marzo»

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono iniziate le somministrazioni delcontro ilper i bambini tra i 5 e gli 11. Un orizzonte che, com'è noto, potrebbe anche generare qualche dubbio nei genitori, ma che probabilmente è opportuno valutare sulla base di quelle che sono le evidenze scientifiche a partire dai numeri. Di questo si è parlato nel corso della trasmissione Uno Mattina su Rai 1, in cui è stato ospite ilsegretario alla Salute Andrea. Gli efffetti delsui bambini, i numeri Quando si parla diper i bambini si maneggia un argomento delicato. Più che alle opinioni, potrebbe essere meglio, dunque, affidarsi ai numeri della scienza. Nel corso della trasmissione Rai sono state citate le stime del CEuropeo per la Prevenzione ed il ...

Lo ha riferito, a proposito delanti -dedicato ai bambini tra 0 e 5 anni, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Uno Mattina"...... anche se appare plausibile che dovremo continuare a osservare alcune regole sanitarie e a fare ilanche una volta ogni anno . leggi anche Quanto durerà ancora la pandemia diIl...(ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - Il comitato per i medicinali ad uso umano dell'Ema terrà una riunione straordinaria il 20 dicembre per discutere dell'approvazione del vaccino anti-Covid sviluppato da ...Questa mattina, 16 dicembre, a Napoli sono partite le vaccinazioni contro il Covid-19 per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni nelle ...