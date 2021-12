Vaccino ai bambini, primo giorno a Milano: le reazioni dei genitori (Di giovedì 16 dicembre 2021) La campagna vaccinale anti-covid prosegue in tutta Italia. Giovedì 16 dicembre è, a suo modo, una data da segnare in agenda: cominciano le vaccinazioni ai bambini dai 5 agli 11 anni. L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha infatti dato il via libera alle somministrazioni: La circolare del Ministero della Salute prevede la somministrazione di due L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) La campagna vaccinale anti-covid prosegue in tutta Italia. Giovedì 16 dicembre è, a suo modo, una data da segnare in agenda: cominciano le vaccinazioni aidai 5 agli 11 anni. L’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ha infatti dato il via libera alle somministrazioni: La circolare del Ministero della Salute prevede la somministrazione di due L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : Allo Spallanzani festa per i primi cinque bambini vaccinati d’Italia - NicolaPorro : #Vaccino ai bambini, La #Gismondo sgancia la bomba durante un convegno ?? - TgLa7 : Parte oggi vaccinazione anti #Covid per bambini 5-11 anni. 'Il vaccino è sicuro e serve a proteggere i più piccoli… - LucaSanarica : RT @flayawa: Potete chiamare tutti i testimonial più famosi, mandare in televisione i più importanti pediatri del mondo a dirmi che il vacc… - CNike60 : RT @LucioMalan: 120 bambini ricoverati in una provincia del Vietnam dopo il vaccino Pfizer anti Covid. Vaccinazioni sospese. Ma non facciam… -