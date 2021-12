Vaccino ai bambini, Di Perri: “Copriamo un settore che sta fornendo molti nuovi casi. Nel futuro avranno meno bisogno di richiami” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “I bambini, se andiamo a vedere i casi nuovi rappresentano una bella fetta, con i vaccini stiamo coprendo un settore che sta fornendo molti nuovi contagiati. Poi il bambino sarà quello che in futuro avrà meno bisogno di richiami, di terze e quarte dosi”. così il virologo Giovanni Di Perri nel primo giorno di vaccinazione ai bambini. “Siccome è un settore molto mobile, è importante proteggerlo e sarà più facile proteggerlo perché la vaccinazione in loro è molto più efficace rispetto a quello che succede negli adulti in particolare gli anziani”, ha continuato l’esperto dell’Amedeo di Savoia di Torino. La premessa, ha concluso, “è che di questo virus non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) “I, se andiamo a vedere irappresentano una bella fetta, con i vaccini stiamo coprendo unche stacontagiati. Poi il bambino sarà quello che inavràdi, di terze e quarte dosi”. così il virologo Giovanni Dinel primo giorno di vaccinazione ai. “Siccome è unmolto mobile, è importante proteggerlo e sarà più facile proteggerlo perché la vaccinazione in loro è molto più efficace rispetto a quello che succede negli adulti in particolare gli anziani”, ha continuato l’esperto dell’Amedeo di Savoia di Torino. La premessa, ha concluso, “è che di questo virus non ...

