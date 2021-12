Vaccino 5-11 anni, al via da oggi le somministrazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Parte oggi in quasi tutta Italia la somministrazione del Vaccino Pfizer anti covid per la fascia 5-11 anni. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, dove sono stati vaccinati i primi 100 bambini. oggi toccherà alle altre regioni, solo in Alto Adige e Valle d’Aosta si partirà dopo, rispettivamente il 18 e il 20 dicembre. ”Vaccinerò i miei figli”, ha detto il ministro alla Salute Roberto Speranza che ha lanciato un messaggio: “Fidiamoci dei pediatri”, il Vaccino anti Covid “non è materia da bar, non è materia da talk show, neanche da social network come purtroppo troppo spesso avviene”. I vaccini anti covid sono importanti per “proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Partein quasi tutta Italia la somministrazione delPfizer anti covid per la fascia 5-11. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, dove sono stati vaccinati i primi 100 bambini.toccherà alle altre regioni, solo in Alto Adige e Valle d’Aosta si partirà dopo, rispettivamente il 18 e il 20 dicembre. ”Vaccinerò i miei figli”, ha detto il ministro alla Salute Roberto Speranza che ha lanciato un messaggio: “Fidiamoci dei pediatri”, ilanti Covid “non è materia da bar, non è materia da talk show, neanche da social network come purtroppo troppo spesso avviene”. I vaccini anti covid sono importanti per “proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, ...

