Vaccino 5-11 anni, al via da oggi le somministrazioni: in Campania solo 4mila prenotati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Comincia oggi anche in Campania la somministrazione del Vaccino Pfizer anti covid per la fascia 5-11 anni: ecco cosa fare. Parte oggi in quasi tutta Italia la somministrazione del Vaccino Pfizer anti covid per la fascia 5-11 anni. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani Leggi su 2anews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cominciaanche inla somministrazione delPfizer anti covid per la fascia 5-11: ecco cosa fare. Partein quasi tutta Italia la somministrazione delPfizer anti covid per la fascia 5-11. Ieri il Lazio ha fatto da apripista, con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani

fattoquotidiano : Vaccino Moderna, tutti i dati degli studi scientifici sugli effetti avversi del siero [di Peter D'Angelo] - ciropellegrino : Per ora in #Campania il vaccino #Covid19 ai bambini della fascia d'età 5-11 anni è stato prenotato dall'1% dei geni… - MinisteroSalute : La vaccinazione antinfluenzale: -riduce le complicanze soprattutto in persone ad alto rischio e in quelle con più… - RomanatoM : RT @valy_s: Previsione. Dopo #Natale siamo “chiusi”, tra zone arancioni e rosse. Le pandemie generalmente durano un paio d’anni.. ma per la… - maro804 : RT @LauraValenza1: Vaccino per mio figlio di 8 anni prenotato ?? -