Vaccini | tocca ai bambini | 200 quelli prenotati per oggi Mastella pensa alla chiusura delle scuole

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ partito nell’area di Ponte Valentino l’hub vaccinale per i. Sono 400 finora i piccoli che sono statie 200 verranno vaccinati nella giornata di. A fare da testimonial l’Arcivescovo Felice Accrocca che per dare l’esempio concreto si è sottopostoterza dose di vaccino Pfizer. Presenti questa mattina anche il Prefetto Carlo Torlontano, il Questore Edgardo Giobbi, il consigliere regionale Luigi Abbate il presidente dell’Asl Luigi Barone. E’ stato un bambino di Montesarchio il primo vaccinato questa mattina. Presente anche il sindaco di Beneventoche ha annunciato possibili provvedimenti inerenti la scuola: “Ho chiesto al direttore generale dell’Asl un confronto per poter chiudere le. Lo deciderò tra ...

