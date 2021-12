Vaccini. Sono 4000 i poliziotti non vaccinati (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono 4000 gli appartenenti alla Polizia di Stato che non hanno aderito alla campagna vaccinale, il cui obbligo per loro è venerato in vigore lo scorso 15 dicembre. Su 98.000 appartenenti, in 4000 non avrebbero neanche la prima dose. La stima è stata resa nota durante la trasmissione condotta dalla Palombelli, “Stasera Italia”. I dati Sono stati comunicati dal Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Per quanto riguarda i carabinieri, 92.000 sarebbero i vaccinati L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 16 dicembre 2021)gli appartenenti alla Polizia di Stato che non hanno aderito alla campagna vaccinale, il cui obbligo per loro è venerato in vigore lo scorso 15 dicembre. Su 98.000 appartenenti, innon avrebbero neanche la prima dose. La stima è stata resa nota durante la trasmissione condotta dalla Palombelli, “Stasera Italia”. I datistati comunicati dal Mosap, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Per quanto riguarda i carabinieri, 92.000 sarebbero iL'articolo proviene da Forze Armate News.

