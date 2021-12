Vaccini bambini 5-11 anni | primo giorno in Campania ma solo quattromila adesioni

Advertising

Corriere : Vaccini ai bambini di 5-11 anni: tutto quello che serve sapere - Palazzo_Chigi : Dal 16 dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini ai #bambini tra i 5 e gli 11 anni, con le prime 1,5 milion… - EugenioGiani : Partono da venerdì 10 dicembre alle ore 14 i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile prenotare sul… - chopperSimone : RT @calcaralaura: Il famoso calciatore Sergio Agüero ha promosso i vaccini COVID per i bambini dai 12 anni in su un po' di mesi fa... È cro… - MastroCecco1 : RT @scenarieconomic: Il famoso calciatore Sergio #Agüero ha promosso i vaccini COVID per i bambini dai 12 anni solo pochi mesi fa. È crolla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini bambini

... già non esattamente ricchissima di idee, la scusa perfettissima per non farsi venire un'idea per nessuna ragione mai: riempiamo la tv di conversazioni sempre uguali sui contagi, i, i,..."Offrire aila vaccinazione anti Covid ha assicurato ieri Locatelli - rappresenta un atto di amore nei loro confronti".AL VIA. E così oggi si parte con le vaccinazioni per la fascia ...Inutile ragionare circa il numero di adesioni registrate sulla piattaforma regionale: rispetto a una platea di 380mila baby candidati al vaccino anti Covid, i bambini prenotati - almeno fino a ...Tutto pronto per l’avvio della campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni che scatta da oggi in tutta la Toscana. In particolare oggi le farmacie riceveranno la prima fornitura di dosi ...