Vaccini bambini 5-11 anni a Napoli, via alle somministrazioni alla Mostra d'Oltremare: è Dario il primo (Di giovedì 16 dicembre 2021) La giornata si apre all?insegna delle prime vaccinazioni pediatriche anti-Covid rivolte ai bambini che rientrano nella fascia di età 5-11 anni. Così la Mostra d?Oltremare ha... Leggi su ilmattino (Di giovedì 16 dicembre 2021) La giornata si apre all?insegna delle prime vaccinazioni pediatriche anti-Covid rivolte aiche rientrano nella fascia di età 5-11. Così lad?ha...

Advertising

Palazzo_Chigi : Dal 16 dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini ai #bambini tra i 5 e gli 11 anni, con le prime 1,5 milion… - Palazzo_Chigi : #fakenews ??: I vaccini indeboliscono il sistema immunitario ancora non sviluppato dei bambini - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio L'ultimo tentativo del pluricondannato per diffamazione di salvare il suo house or… - orgiagi : @baccy74 Che poi è lo stesso discorso che vale per tutti gli altri vaccini. Quanti bambini muoiono di morbillo? Poc… - Mikkimo4 : RT @LaNuovadelSud: #rassegnastampa Un livido e un'unghia spezzata: l'autopsia non risolve il giallo di Dora. E poi l'Unibas che si spopola… -