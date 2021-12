Vaccini ai bambini, sono 1.300 le prenotazioni. Primi reparti riconvertiti. Bandi per i nuovi hub: chiesti 187 vaccinatori, per ora ne ... (Di giovedì 16 dicembre 2021) ANCONA - Il doppio binario della sanità nella battaglia contro il Covid . Se da una parte si lavora sulla campagna vaccinale - ieri sono partite anche le prenotazioni per la fascia pediatrica che va ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 16 dicembre 2021) ANCONA - Il doppio binario della sanità nella battaglia contro il Covid . Se da una parte si lavora sulla campagna vaccinale - ieripartite anche leper la fascia pediatrica che va ...

Advertising

Corriere : Vaccini ai bambini di 5-11 anni: tutto quello che serve sapere - Palazzo_Chigi : Dal 16 dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini ai #bambini tra i 5 e gli 11 anni, con le prime 1,5 milion… - EugenioGiani : Partono da venerdì 10 dicembre alle ore 14 i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sarà possibile prenotare sul… - viaggrego : #Vaccini #Covid: 16 mila #Medici e #Scienziati Contro la #Vaccinazione dei #Bambini...introduzione del Prof #Malone… - ginca_k : Quindi lo svitato sarebbe il pedante e non chi vuole vaccinare i bambini che non hanno nessun rischio covid ? La ma… -