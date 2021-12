Vaccini ai bambini, al via oggi le somministrazioni per la fascia 5-11 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vaccini ai bambini, al via oggi le somministrazioni di vaccino Pfizer per la fascia d’età compresa trai 5 e gli 11 anni Parte oggi, giovedì 16 dicembre dopo le 100 somministrazioni di ieri allo Spallanzani di Roma, la vaccinazione sul territorio nazionale per i bambini compresi nella fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Posticipano le somministrazioni solo la Valle d’Aosta e l’Alto Adige, che hanno scelto come data di partenza, rispettivamente il 20 e il 18 dicembre. In diretta la Conferenza stampa “Avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica (5-11 anni)” Partecipano Franco Locatelli, Presidente #CSS, Annamaria Staiano, Presidente ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)ai, al vialedi vaccino Pfizer per lad’età compresa trai 5 e gli 11Parte, giovedì 16 dicembre dopo le 100di ieri allo Spallanzani di Roma, la vaccinazione sul territorio nazionale per icompresi nellad’età tra i 5 e gli 11. Posticipano lesolo la Valle d’Aosta e l’Alto Adige, che hanno scelto come data di partenza, rispettivamente il 20 e il 18 dicembre. In diretta la Conferenza stampa “Avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 per i minori in età pediatrica (5-11)” Partecipano Franco Locatelli, Presidente #CSS, Annamaria Staiano, Presidente ...

fattoquotidiano : Vaccini ai bambini, prenotazioni al 10% in Lombardia e Lazio, basse al sud. E per Moderna serviranno 'dieci anni pe… - Corriere : Vaccini ai bambini di 5-11 anni: tutto quello che serve sapere - Palazzo_Chigi : Dal 16 dicembre inizierà la somministrazione dei vaccini ai #bambini tra i 5 e gli 11 anni, con le prime 1,5 milion… - pier2856 : RT @HaStatoTrump: Sanno cosa fanno i vaccini. È tutto premeditato. È pianificato. È finanziato. Chiunque collabora è complice. E ora tocca… - GianandreaGorla : RT @Ezio021950: In Croazia sono su piede di guerra contro i vaccini x bambini Politici sono da giorni assediati ( c'è spiegamento di polizi… -