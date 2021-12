Vaccinazioni under 12: solo in 2 regioni le prenotazioni superano il 10%. La Campania ferma all’1,68% (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da ieri sono aperte le Vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Ma le prenotazioni non decollano, anzi. Il Fatto Quotidiano riporta i numeri. Nel Lazio i prenotati sono 40mila, poco più del 13% dei 300mila bimbi potenzialmente vaccinabili nella regione: non male, ma non un boom. Ma almeno il Lazio è una delle pochissime regioni a superare il 10% delle prenotazioni. In Lombardia le prenotazioni arrivano al 10,68%, con 62mila in coda su 600mila bambini vaccinabili. In Toscana si scende al 7,81% (16.802 adesioni a fronte di 215mila bambini da vaccinare). In Piemonte si arriva al 6,94%, con 17 mila prenotazioni su un totale di 245mila bambini. L’Emilia Romagna, che ha una platea di 240 bambini, conta 15.344 prenotati, per un totale del 6,39%. Più si scende verso Sud e più i numeri si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da ieri sono aperte leai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Ma lenon decollano, anzi. Il Fatto Quotidiano riporta i numeri. Nel Lazio i prenotati sono 40mila, poco più del 13% dei 300mila bimbi potenzialmente vaccinabili nella regione: non male, ma non un boom. Ma almeno il Lazio è una delle pochissimea superare il 10% delle. In Lombardia learrivano al 10,68%, con 62mila in coda su 600mila bambini vaccinabili. In Toscana si scende al 7,81% (16.802 adesioni a fronte di 215mila bambini da vaccinare). In Piemonte si arriva al 6,94%, con 17 milasu un totale di 245mila bambini. L’Emilia Romagna, che ha una platea di 240 bambini, conta 15.344 prenotati, per un totale del 6,39%. Più si scende verso Sud e più i numeri si ...

Advertising

napolista : #Vaccinazioni under 12: solo in 2 regioni le prenotazioni superano il 10%. La Campania ferma all’1,68% Le sommini… - infoitinterno : Vaccinazioni ai bambini, il ministro: 'Niente green pass per gli under 12' - SerchioInDiretta - terninrete : Covid19 Umbria, vaccinazioni under 12, al via da oggi le prenotazioni. Si comincia giovedì 16 dicembre #COVID19… - lorenzoniadrian : Covid19 Umbria, vaccinazioni under 12, al via da oggi le prenotazioni. Si comincia giovedì 16 dicembre #COVID19… - globalistIT : -