Vaccinare i bambini? «Un dovere, nonostante le paure». I genitori alla prova delle somministrazioni per i figli – Il video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da oggi, 16 dicembre, l'Italia è partita con la somministrazione dei vaccini anti Covid ai bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni. Il Lazio ha deciso di fare da apripista, anticipando di un giorno l'apertura. Ieri, 100 bambini sono stati vaccinati all'ospedale Spallanzani di Roma, da medici vestiti da clown. Lo hanno fatto «con il sorriso sulle labbra», ha detto il presidente della regione Nicola Zingaretti, invitando i genitori «a Vaccinare i piccoli perché è un atto d'amore». Alto Adige e Valle d'Aosta, invece, partiranno più tardi, rispettivamente il 18 e il 20 dicembre. Le prenotazioni sono già molte: il 13 dicembre è stato il giorno di apertura delle prenotazioni per la fascia 5-11 anni e già nelle prime ore la risposta è stata molto positiva. In due ore, il Lazio ha ...

Open_gol : Sempre più aggressiva la propaganda No vax contro i genitori che vogliono vaccinare i loro figli - RobertoBurioni : Chi suggerisce di non vaccinare i bambini contro COVID-19 deve portare i dati oltre alla sua personale opinione, ch… - fattoquotidiano : De Luca: “Buttate a mare i no vax, che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili. Anche a causa loro siamo co… - mlpedo : RT @65_virna: IMBECILLITA' UMANA Perché vaccinare i bambini ? Perché portano a casa il virus Ai genitori con doppia dose Ai nonni con terz… - ceciliacorso70 : @LauraValenza1 Piena solidarietà, e fai benissimo a far vaccinare i tuoi bambini. Per proteggere loro anzitutto, e… -