USA, tempesta di sabbia in Kansas | Video (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il maltempo continua ad abbattersi sugli Stati Uniti d'America: violente raffiche di vento si sono abbattute in diversi stati combinandosi a temperature insolitamente calde per questo periodo dell'anno. Le raffiche di vento sono arrivate persino a sfiorare i 130 km orari nel Kansas, provocando la creazione di vere e proprie tempeste di sabbia e polvere che hanno costretto le autorità a chiudere le strade.

