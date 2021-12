Urban Vision presenta la campagna contro le Fake News

Advertising

PietroSansone73 : Vaccini e fake news: Urban Vision presenta 'Break the Fake', con il supporto creativo di @dentsuIT… - SpotandWeb : Notizia aggiornata: Break the Fake campagna 3D lanciata da Urban Vision contro le fake news -

Ultime Notizie dalla rete : Urban Vision

Italia Oggi

About Trigo Trigo is a computercompany reshaping the retail experience. Leveraging world ...- 16 Dicembre 2021 Alliance aims to offer a scalable city platform that can be used to address...... Israel & MUNICH, Germany - - (BUSINESS WIRE) - - Trigo, an Israel - based computercompany ...- 16 Dicembre 2021 Alliance aims to offer a scalable city platform that can be used to address...Per questo Urban Vision ha voluto realizzare una nuova campagna a supporto delle vaccinazioni, scagliandosi contro la diffusione delle Fake News. Ora che la variante Omicron ha iniziato a ...Una campagna outdoor in 3D contro le fake news, a supporto della vaccinazione. A lanciarla è Urban Vision, la media company ...