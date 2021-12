Uomini e Donne, Tina Cipollari come Andrea Nicole? Il flirt con Kikò Nalli che in pochi ricordano (Di giovedì 16 dicembre 2021) A Uomini & Donne, in questi giorni, sta facendo molta polemica il caso della tronista Andrea Nicole. Proprio per questo motivo, in molti stanno andando a rispolverare le puntate del 2003, nelle quali ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) A, in questi giorni, sta facendo molta polemica il caso della tronista. Proprio per questo motivo, in molti stanno andando a rispolverare le puntate del 2003, nelle quali ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - airplaneoversea : Ancora una volta dimostrano che le donne sono meglio degli uomini - COMUNECERVIA : ?? Il Comune di #Cervia e l'Associazione Culturale Menocchio organizzano un corso di 'Teatro di comunità'. ??Un labor… -