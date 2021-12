Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 16/12/21 (Di giovedì 16 dicembre 2021) No raga ma io non posso crederci che all’alba del Natale 2021 io debba ricredermi su quello che fu il trono di Sophie Codegoni nella scorsa stagione di Uomini e Donne, e debba finire per credere alla versione della tronista che al Gf Vip 6 ha raccontato che Matteo Ranieri praticamente la schifava. Alla luce di queste prime battute del trono di Matteo, però, la versione di Sophie mi sembra sostanzialmente la più verosimile perché le cose sono due: o nel giro di sei mesi Matteo ha TOTALMENTE cambiato i suoi connotati caratteriali ed è passato dall’essere timido, schivo e poco incline ai limoni, a diventare sciolto, chiacchierone e pronto a slinguazzare chicchessia alla terza esterna, oppure, più semplicemente, Matthew era restio ad avvicinarsi alla Codegoni perché più di tanto non gli piaceva. Che poi, vi dirò, mi sembra strano anche questo perché alla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 dicembre 2021) No raga ma io non posso crederci che all’alba del Natale 2021 io debba ricredermi su quello che fu il trono di Sophie Codegoni nella scorsa stagione di, e debba finire per credere alla versione della tronista che al Gf Vip 6 ha raccontato che Matteo Ranieri praticamente la schifava. Alla luce di queste prime battute del trono di Matteo, però, la versione di Sophie mi sembra sostanzialmente la più verosimile perché le cose sono due: o nel giro di sei mesi Matteo ha TOTALMENTE cambiato i suoi connotati caratteriali ed è passato dall’essere timido, schivo e poco incline ai limoni, a diventare sciolto, chiacchierone e pronto a slinguazzare chicchessia alla terza esterna, oppure, più semplicemente, Matthew era restio ad avvicinarsi alla Codegoni perché più di tanto non gli piaceva. Che poi, vi dirò, mi sembra strano anche questo perché alla ...

