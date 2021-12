Uomini e Donne: le anticipazioni di oggi 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni: ecco cosa succederà nell’episodio di oggi 16 dicembre Ultimo appuntamento settimanale con il dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, in onda su canale 5. Vediamo cosa accadrà nella puntata di oggi. Dopo la tensione avvertita nella scorsa puntata (ieri 15 dicembre), per la tanto attesa scelta di Andrea Nicole, oggi le telecamere saranno puntate tutte su Mattero Ranieri. Il percorso del tronista della versione classica è iniziato poche settimane fa, e sembra già aver preso le sue posizioni nei confronti delle ragazze. Una delle favorite è sicuramente Martina, che ha attratto il ragazzo fin dalla prima uscita. Secondo le indiscrezioni oggi ci ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021): ecco cosa succederà nell’episodio di16Ultimo appuntamento settimanale con il dating showcondotto da Maria De Filippi, in onda su canale 5. Vediamo cosa accadrà nella puntata di. Dopo la tensione avvertita nella scorsa puntata (ieri 15), per la tanto attesa scelta di Andrea Nicole,le telecamere saranno puntate tutte su Mattero Ranieri. Il percorso del tronista della versione classica è iniziato poche settimane fa, e sembra già aver preso le sue posizioni nei confronti delle ragazze. Una delle favorite è sicuramente Martina, che ha attratto il ragazzo fin dalla prima uscita. Secondo le indiscrezionici ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Agente_Lisa : #attentialletruffe ????Per favore, chiedo aiuto a tutti voi. Condividete questo messaggio. Negli ultimi tempi anche i… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - baritoday : Stalking e violenze dopo la fine della relazione: inseguimenti, aggressioni in casa e auto incendiata. Quattro arre… - DarioFabi1 : @fabiofabbretti La Serenissima eccome se tiene botta, un exploit estemporaneo di Uomini e Donne con l’affare Andrea… -