Uomini e Donne, Karina Cascella: "Andrea Nicole è disonesta"

Karina Cascella recentemente tramite il suo seguitissimo profilo Instagram ha deciso di commentare ciò che hanno fatto Andrea Nicole e Ciprian. L'ex opinionista ha attaccato la neo coppia e ha rivelato di essere d'accordo con Tina Cipollari e Gianni. La puntata di ieri pomeriggio di Uomini e Donne è stata particolarmente intensa e ricca di colpi di scena. Andrea Nicole e Ciprian hanno rivelato di aver infranto le regole del dating show e di essersi visti senza avvisare la redazione. La confessione dei due ragazzi ha sconvolto tutti in studio e ha scatenato la rabbia e l'indignazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti. A distanza di un giorno anche Karina Cascella, ex opinionista del programma ha voluto commentare la situazione.

