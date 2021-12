Uomini e Donne: il 25 % di share per il vergognoso processo ad Andrea Nicole (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ stata davvero una brutta pagina di televisione quella vista ieri a Uomini e Donne. Un programma votato al trash è una cosa, arrivare oltre e superare i limiti è diverso. Lo spirito di tanti spettatori che seguono Uomini e Donne è quello di farsi una sana risata tra una tavola da sistemare, una pennichella sul divano, la pausa pranzo da lavoro o il rientro a casa. E’ un programma che ha anche un altro scopo: farci capire come molti stanno messi peggio di noi a casa eh, visto che da anni e anni non aspettano altro che vedere quella lucina rossa. Tra una serie di casi umani e l’altra, ci sono anche le belle storie, quelle di chi crede nella mission del programma e si innamora, si sposa, mette su famiglia. Poi però ci sono anche le brutte cadute, come quella che ha fatto Andrea ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ stata davvero una brutta pagina di televisione quella vista ieri a. Un programma votato al trash è una cosa, arrivare oltre e superare i limiti è diverso. Lo spirito di tanti spettatori che seguonoè quello di farsi una sana risata tra una tavola da sistemare, una pennichella sul divano, la pausa pranzo da lavoro o il rientro a casa. E’ un programma che ha anche un altro scopo: farci capire come molti stanno messi peggio di noi a casa eh, visto che da anni e anni non aspettano altro che vedere quella lucina rossa. Tra una serie di casi umani e l’altra, ci sono anche le belle storie, quelle di chi crede nella mission del programma e si innamora, si sposa, mette su famiglia. Poi però ci sono anche le brutte cadute, come quella che ha fatto...

