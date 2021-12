Uomini e Donne anticipazioni, Roberta Giusti ha scelto Samuele Carniani: ecco cosa ha risposto lui (Di giovedì 16 dicembre 2021) Contrariamente a tutte le previsioni, alla fine del suo percorso a Uomini e Donne la tronista Roberta Giusti ha scelto il corteggiatore sfavorito, Samuele Carniani, che ovviamente ha risposto di sì. Il ragazzo, infatti, si è sempre detto innamorato di Roberta e anche oggi, durante la registrazione, l’ha confermato fermamente. Samuele si è molto commosso durante la scelta e per la foga di abbracciare la sua Roberta non ha neanche risposto: il suo “sì” l’ha detto con un lungo e appassionato bacio! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 16-12-2021: la scelta di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021) Contrariamente a tutte le previsioni, alla fine del suo percorso ala tronistahail corteggiatore sfavorito,, che ovviamente hadi sì. Il ragazzo, infatti, si è sempre detto innamorato die anche oggi, durante la registrazione, l’ha confermato fermamente.si è molto commosso durante la scelta e per la foga di abbracciare la suanon ha neanche: il suo “sì” l’ha detto con un lungo e appassionato bacio! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, registrazione 16-12-2021: la scelta di ...

