Uomini e Donne, annuncio clamoroso in diretta: Maria De Filippi incredula (Di giovedì 16 dicembre 2021) Angela Paone e Antonio Stellacci oggi sono tornati nello studio di "Uomini e Donne" e hanno fatto un annuncio in diretta che ha lasciato tutti senza parole. I due sono usciti due mesi fa insieme dopo essersi frequentati per un mese e mezzo. Questa coppia ha un messaggio sensazionale da comunicare a tutto il pubblico presente e a Maria: domani si sposano! La conduttrice si è mostrata subito estasiata dalla notizia, dicendo a tutti quanto erano stati felici nel vedere finalmente che i due hanno trovato la loro anima gemella. La dama ha ringraziato lei e gli autori del programma per l'enorme mole di lavoro che svolgono ogni giorno. La coppia si sposerà domani, 17 dicembre, a prescindere dalla superstizione. Poi è stato il turno di Matteo, uscito con Martina e Federica questa settimana. La rvm esterna ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Angela Paone e Antonio Stellacci oggi sono tornati nello studio di "" e hanno fatto uninche ha lasciato tutti senza parole. I due sono usciti due mesi fa insieme dopo essersi frequentati per un mese e mezzo. Questa coppia ha un messaggio sensazionale da comunicare a tutto il pubblico presente e a: domani si sposano! La conduttrice si è mostrata subito estasiata dalla notizia, dicendo a tutti quanto erano stati felici nel vedere finalmente che i due hanno trovato la loro anima gemella. La dama ha ringraziato lei e gli autori del programma per l'enorme mole di lavoro che svolgono ogni giorno. La coppia si sposerà domani, 17 dicembre, a prescindere dalla superstizione. Poi è stato il turno di Matteo, uscito con Martina e Federica questa settimana. La rvm esterna ...

