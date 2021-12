Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim pubblicano delle storie insieme e parlano per la prima volta dopo il discusso epilogo del trono (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pochi minuti fa Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte sono intervenuti sui social. La neo coppia di Uomini e Donne è comparsa per la prima volta su Instagram, dopo la burrascosa puntata della trasmissione andata in onda ieri: Queste storie le stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena, la nostra prima giornata di libertà. Come state? Vi volevamo ringraziare per il sostegno. Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pochi minuti fasono intervenuti sui social. La neo coppia diè comparsa per lasu Instagram,la burrascosa puntata della trasmissione andata in onda ieri: Questele stiamo facendo un po’ tardi, abbiamo avuto una giornata piena, la nostragiornata di libertà. Come state? Vi volevamo ringraziare per il sostegno. Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fossequindi sono ...

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - centroasociale : sia mai che a uno a cui piacciono le donne possano piacere anche gli uomini, facciamolo passare per confuso non è a… - zazoomblog : Uomini e Donne Matteo Ranieri bacia Martina Viali: la reazione di Federica - #Uomini #Donne #Matteo #Ranieri… -