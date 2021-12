(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Laper il Sud e la Coesione territoriale Maraparteciperàdell’Università degli Studi del Sannio. La presenza dell’onorevolea Benevento, da tempo impegnata in politiche a favore del Meridione e delle aree interne, rappresenta un segnale importante per il Sannio. Insieme alla, che chiuderà la manifestazione, interverrà – come già annunciato – l’imprenditore, fondatore di Eataly, Oscar Farinetti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Unisannio, ma ministra #Carfagna all'inaugurazione dell'anno accademico ** - UstaUnisannio : La ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna @mara_carfagna parteciperà il prossimo 28 gennaio a… - ilvaglio1 : Unisannio: inaugurazione anno accademico, interverrà la ministra Carfagna #unisannio #maracarfagna #oscarfarinetti… -

Scrive l'ufficio stampa dell'ateneo cittadino: La ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna parteciperà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi del Sannio ...Welcome Day oggi all’Unisannio per gli studenti provenienti da Santo Domingo e dal Madagascar nell’ambito di un progetto per la mobilità finanziato dal programma Erasmus+. Si tratta di 9 studenti dall ...