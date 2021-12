Uncharted | Tom Holland e Mark Wahlberg nel poster ufficiale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La locandinadici offre uno sguardo ravvicinato ai personaggi interpretati da Tom, l'uscita al cinema è fissata per il 17 febbraio. Le star Tomtroneggiano neldi. Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica,presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l'arguto partner Victor "Sully" Sullivan (). In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ...

Advertising

cineblogit : Uncharted: primo poster italiano e tutte le anticipazioni sul film con Tom Holland - Astralus : Uncharted: primo poster italiano e tutte le anticipazioni sul film con Tom Holland - Ash71Pietro : Uncharted: primo poster italiano e tutte le anticipazioni sul film con Tom Holland - RedCapes_it : Uncharted – Rilasciato il poster del film con protagonista Tom Holland in arrivo il 17 febbraio… - Think_movies : “Uncharted”: Tom Holland e Mark Whalberg nel Primo Poster Ufficiale Italiano del film al cinema il 17 febbraio 2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Uncharted Tom

Tutto quello che sappiamo suInHolland sarà Nathan Drake, mentre Mark Wahlberg vestirà i panni di Sully Sullivan. Non tutti sanno che, inizialmente, Wahlberg avrebbe ...... No Way Home (da noi già da oggi al cinema), la Sony ne ha approfittato per rilasciare il poster di, altro film attesissimo conHolland protagonista. In pieno stile videoludico, ...Di seguito, riportiamo la sinossi ufficiale: "Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l'arguto partner Victor ...La locandina ufficiale di Uncharted ci offre uno sguardo ravvicinato ai personaggi interpretati da Tom Holland e Mark Wahlberg, l'uscita al cinema è fissata per il 17 febbraio. Le star Tom Holland e M ...