Una vita anticipazioni: Santiago viene scoperto mentre li spiava (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le anticipazioni di Una vita relative alla puntata di oggi ci svelano che Santiago viene scoperto a casa dei Dominguez Santiago è tornato a Acacias e rischia di essere scopertoUna nuova puntata attende i fan di Una vita. Le anticipazioni relative all’appuntamento di oggi ci fanno sapere che Santiago dopo essersi nascosto a casa dei Dominguez rischierà di essere scoperto dai padroni di casa. L’uomo spiando Genoveva e Felipe, rischierà per l’appunto di essere sorpreso da Jacinto. Vediamo insieme i dettagli dell’episodio. Santiago è di nuovo ad Acacias Nella puntata di oggi, in onda come sempre dalle 14.10 circa, vedremo Santiago alle prese con un nuovo ... Leggi su formatonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledi Unarelative alla puntata di oggi ci svelano chea casa dei Dominguezè tornato a Acacias e rischia di essereUna nuova puntata attende i fan di Una. Lerelative all’appuntamento di oggi ci fanno sapere chedopo essersi nascosto a casa dei Dominguez rischierà di esseredai padroni di casa. L’uomo spiando Genoveva e Felipe, rischierà per l’appunto di essere sorpreso da Jacinto. Vediamo insieme i dettagli dell’episodio.è di nuovo ad Acacias Nella puntata di oggi, in onda come sempre dalle 14.10 circa, vedremoalle prese con un nuovo ...

