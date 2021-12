Una vita anticipazioni: che cosa nascondono Marcos e Anabel nel loro passato? (Di giovedì 16 dicembre 2021) E alla fine Cesario scopre che è Santiagio/Ismael che si sta nascondendo in casa di Bellita e Josè, che cosa farà con lui, denuncerà la sua presenza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 dicembre 2021. Una nuova puntata al venerdì, vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1290 di Acacias 38. Come avrete visto Ismael si sta nascondendo per poter poi agire contro Felipe e Genoveva e vendicarsi di Marcia anche se al momento non è ancora chiaro quello che vuole fare…E bisognerà anche capire quelle che sono le intenzioni di Cesario, lo denuncerà oppure no? Non ci resta che scoprirlo ricordandovi appunto che Una vita ci aspetta domani, 17 dicembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. In questi ultimi episodi della soap spagnola tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) E alla fine Cesario scopre che è Santiagio/Ismael che si sta nascondendo in casa di Bellita e Josè, chefarà con lui, denuncerà la sua presenza? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 17 dicembre 2021. Una nuova puntata al venerdì, vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1290 di Acacias 38. Come avrete visto Ismael si sta nascondendo per poter poi agire contro Felipe e Genoveva e vendicarsi di Marcia anche se al momento non è ancora chiaro quello che vuole fare…E bisognerà anche capire quelle che sono le intenzioni di Cesario, lo denuncerà oppure no? Non ci resta che scoprirlo ricordandovi appunto che Unaci aspetta domani, 17 dicembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. In questi ultimi episodi della soap spagnola tra ...

Advertising

enricoruggeri : Avevi davanti una vita in discesa, bastava non esporsi, come fanno quasi tutti. Hai scelto di esprimere le tue idee… - Pontifex_it : L’#Avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo Gesù senza timore. Se gli spalanchiamo la porta della vita… - matteosalvinimi : Ennesimo sconto di pena per gli autori dello sparo che colpì Manuel Bortuzzo e lo condannò a vita su una sedia a ro… - cristallodyluna : Vedete perché M era perfetto, e invece no, mai una gioia nella vita - malatadivuoto : RT @Valenteena_: Se nella mia vita UNA cosa andasse dritta senza intoppi io credo morirei per lo stupore? -