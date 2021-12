Una Vita, anticipazioni 17 dicembre: Cesareo dà un importante consiglio ad Israel. Marcos tace ad Anabel di Aurelio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 17 dicembre: ecco cosa vedremo in questa puntata. Eravamo rimasti con Jacinto che rischiava di trovarsi davanti Israel a casa di Bellita e José … Una Vita, anticipazioni 17 dicembre: Cesareo preoccupato per Israel Dopo ciò che è successo con Jacinto, Cesareo spinge Israel ad abbandonare Casa Dominguez. Cosa farà Becerra? Marcos impone un divieto ad Anabel e non le dice che Aurelio è ad Acacias Marcos proibisce ad Anabel di rimanere in rapporti con Natalia, ma decide di tacerle che con la vecchia amica c’è anche Aurelio. I fratelli Quesada intendono andare a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una17: ecco cosa vedremo in questa puntata. Eravamo rimasti con Jacinto che rischiava di trovarsi davantia casa di Bellita e José … Una17preoccupato perDopo ciò che è successo con Jacinto,spingead abbandonare Casa Dominguez. Cosa farà Becerra?impone un divieto ade non le dice cheè ad Acaciasproibisce addi rimanere in rapporti con Natalia, ma decide dirle che con la vecchia amica c’è anche. I fratelli Quesada intendono andare a ...

