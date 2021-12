Una valanga uccide Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah (Di giovedì 16 dicembre 2021) Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni e fratello della campionessa di sci Deborah, e' morto travolto da una valanga. L'incidente e' avvenuto nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021), guida alpina di 40 anni edella campionessa di sci, e' morto travolto da una. L'incidente e' avvenuto nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). ...

Agenzia_Ansa : Muore travolto da una valanga in Val Furva Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah. Jacopo, 40… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - Fprime86 : RT @tuttosport: Fratello di Deborah #Compagnoni travolto da una valanga: morto in ospedale ??