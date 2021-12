Una squadra di basket di campioni anche senza vincere. (Di giovedì 16 dicembre 2021) Campione d’incassi in Spagna, e vincitore di ben 3 premi Goya, Non ci resta che vincere arriva in prima tv questa sera su Rai 3, alle 21.25. Diretto dal regista del cult Camino, il film racconta la redenzione di uomo arrogante e superficiale alle prese con un gruppo di disabili da allenare. Un’avventura, a tratti esilarante, ma che lo porterà ad acquisire nuove consapevolezze. Nonostante il titolo possa rievocare quel Non ci resta che piangere con la leggendaria coppia Benigni-Troisi, la pellicola non è soltanto fatta di risate e comicità ma riflette, con grande rispetto e umanità, su cosa al giorno d’oggi significhi essere “diverso”. Affidandosi alla bravura e alla naturalezza dei suoi protagonisti. Attori non professionisti con reali deficit intellettivi. embe8dcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B-sEaSBIabz/” Non ci resta che ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Campione d’incassi in Spagna, e vincitore di ben 3 premi Goya, Non ci resta chearriva in prima tv questa sera su Rai 3, alle 21.25. Diretto dal regista del cult Camino, il film racconta la redenzione di uomo arrogante e superficiale alle prese con un gruppo di disabili da allenare. Un’avventura, a tratti esilarante, ma che lo porterà ad acquisire nuove consapevolezze. Nonostante il titolo possa rievocare quel Non ci resta che piangere con la leggendaria coppia Benigni-Troisi, la pellicola non è soltanto fatta di risate e comicità ma riflette, con grande rispetto e umanità, su cosa al giorno d’oggi significhi essere “diverso”. Affidandosi alla bravura e alla naturalezza dei suoi protagonisti. Attori non professionisti con reali deficit intellettivi. embe8dcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B-sEaSBIabz/” Non ci resta che ...

