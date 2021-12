Una partecipe biografia letteraria sugli anni del gulag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli anni 1965-1966 la breve e comunque fredda primavera del disgelo sovietico volge al termine. Un nuovo inverno è ormai alle porte, l’epoca del cosiddetto zastoj, la stagnazione del lungo regno di Leonid Brežnev seguito dagli ultimi sussulti del regime sovietico sotto la guida di Andropov, prima, e di Cernenko, poi, che precederanno le tentate riforme di Gorbacëv e il susseguente tracollo dell’Urss. Questa fase di passaggio coincide con la celebrazione del processo e la susseguente condanna comminata agli scrittori … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Negli1965-1966 la breve e comunque fredda primavera del disgelo sovietico volge al termine. Un nuovo inverno è ormai alle porte, l’epoca del cosiddetto zastoj, la stagnazione del lungo regno di Leonid Brežnev seguito dagli ultimi sussulti del regime sovietico sotto la guida di Andropov, prima, e di Cernenko, poi, che precederanno le tentate riforme di Gorbacëv e il susseguente tracollo dell’Urss. Questa fase di passaggio coincide con la celebrazione del processo e la susseguente condanna comminata agli scrittori … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AndreaMarte20 : Geb, o Seb, è il Dio egizio della terra e il suo emblema è un’oca, simbolo della fertilità. Ma anche una delle imma… - leavventuredibi : @heyouitsale resa partecipe del mio mbd odierno tramite una foto in cui piango sui libri perché a me di non essere… - Chicca_colors : RT @R_Ana87: Uno vuol potersi sentire fan e partecipe alla pari, magari anche a una minchiata, ma dammi la possibilità di partecipare anche… - R_Ana87 : Uno vuol potersi sentire fan e partecipe alla pari, magari anche a una minchiata, ma dammi la possibilità di partec… - camillaaaa01 : Purtroppo non ve la meritate. Una donna con questo potenziale, tra le più famose del suo paese, protagonista di una… -