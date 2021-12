Una National Cyber Force. Il piano di Londra contro Mosca e Pechino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo britannico ha pubblicato la sua nuova National Cyber Strategy per il 2022, ovvero il piano per proteggere e promuovere i propri obbiettivi nel ciberspazio, in cui il Regno Unito è deciso a dimostrarsi potenza democratica e responsabile. È necessario proteggere i propri interessi attraverso il ciberspazio, rafforzando anche la sicurezza informatica a livello nazionale, ma senza interrompere l’accesso a internet di nessuno, si legge. Infatti, il report sottolinea che il mondo occidentale ha la capacità di influenzare e modellare le nuove tecnologie, ma deve sempre farlo in modo aperto e protetto, a differenza di quelli che invece minacciano l’uso libero di internet. Cioè la Russia e la Cina, che per il Regno Unito rappresentano una minaccia all’uso protetto e aperto di Internet, il motivo per cui i britannici devono diventare ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo britannico ha pubblicato la sua nuovaStrategy per il 2022, ovvero ilper proteggere e promuovere i propri obbiettivi nel ciberspazio, in cui il Regno Unito è deciso a dimostrarsi potenza democratica e responsabile. È necessario proteggere i propri interessi attraverso il ciberspazio, rafforzando anche la sicurezza informatica a livello nazionale, ma senza interrompere l’accesso a internet di nessuno, si legge. Infatti, il report sottolinea che il mondo occidentale ha la capacità di influenzare e modellare le nuove tecnologie, ma deve sempre farlo in modo aperto e protetto, a differenza di quelli che invece minacciano l’uso libero di internet. Cioè la Russia e la Cina, che per il Regno Unito rappresentano una minaccia all’uso protetto e aperto di Internet, il motivo per cui i britannici devono diventare ...

