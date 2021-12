Una 59enne no vax si ammala di Covid e muore in ospedale a Livorno: ha rifiutato le cure (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una 59enne no vax residente nel Livornese è morta ieri all’ospedale di Livorno dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid . La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unano vax residente nel Livornese è morta ieri all’didove era stata ricoverata dopo essersita di. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero,...

cclatwe : La libera scelta (più che irresponsabile se hai una famiglia da curare) è stata rispettata. - Paoblog : Scelte. 'Era una no vax convinta e ha rifiutato ripetutamente le cure. Era giovane, 59 anni, senza alcuna patologia… - ilbomba_ : RT @kidstu: Letizia Perna, 59enne agente immobiliare, rifiuta le cure e muore. «Era una no vax convinta ha rifiutato di essere trasferita i… - kidstu : Letizia Perna, 59enne agente immobiliare, rifiuta le cure e muore. «Era una no vax convinta ha rifiutato di essere… - gazzettacadaver : Livorno, 59enne no vax rifiuta le cure per il Covid e muore: «Non voleva essere intubata» -